Игроки шокированы графикой «Матрицы: Пробуждение». Это будущее видеоигр

В конце презентации The Game Awards 2021 разработчики из Epic Games представили техническое демо по мотивам «Матрицы» для PS5 и Xbox Series. В нём авторы воссоздали уровни из кинофильма и дали пользователям посмотреть на будущее видеоигр.

В самом демо игроку дают возможность прогуляться в процедурно-генерируемом городе с настоящим уличным движением, тысячей пешеходов и глобальным освещением. Пользователи могут переключать время суток и менять наполняемость улиц. Игроки обратили внимание, что демо выглядит просто невероятно и при беглом взгляде очень сложно отличить его от реальности.

Скачать техническое демо «Матрицы: Пробуждение» можно полностью бесплатно на:

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