Открытый мир и уникальные противники: первые детали игры про Чудо-женщину

На церемонии The Game Awards 2021 издательство Warner Bros. анонсировало игру про Чудо-женщину под названием Wonder Woman. Изначально авторы представили тизер-трейлер, однако чуть позже поделились первыми деталями.

Так, Wonder Woman будет однопользовательской игрой в открытом мире. По сюжету Диане необходимо будет объединить семью амазонок и людей из современности.

По словам авторов, в проекте используется система Nemesis из Shadow of Mordor. По ходу игры она будет создавать уникальных противников и сюжетные события. Как конкретно реализована система, разработчики не пояснили.

У Wonder Woman пока нет примерной даты выхода и списка платформ. Вероятно, проект не застанет прошлое поколение консолей. Другие подробности объявят позже.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!