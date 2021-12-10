Открытый мир и уникальные противники: первые детали игры про Чудо-женщину

На церемонии The Game Awards 2021 издательство Warner Bros. анонсировало игру про Чудо-женщину под названием Wonder Woman. Изначально авторы представили тизер-трейлер, однако чуть позже поделились первыми деталями.
Так, Wonder Woman будет однопользовательской игрой в открытом мире. По сюжету Диане необходимо будет объединить семью амазонок и людей из современности.
По словам авторов, в проекте используется система Nemesis из Shadow of Mordor. По ходу игры она будет создавать уникальных противников и сюжетные события. Как конкретно реализована система, разработчики не пояснили.
У Wonder Woman пока нет примерной даты выхода и списка платформ. Вероятно, проект не застанет прошлое поколение консолей. Другие подробности объявят позже.
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