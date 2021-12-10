Netflix отменил сериал по «Ковбою Бибопу» после выхода первого сезона

По данным издания The Hollywood Reporter, онлайн-кинотеатр Netflix отменил сериал по «Ковбою Бибопу». Это произошло на фоне неудовлетворительных результатов первого сезона.

Как отмечают источники THR, сериал оказался не таким успешным, каким его хотело бы видеть руководство сервиса. За три недели с релиза пользователи посмотрели около 74 млн часов шоу. Видимо, этого оказалось недостаточно на фоне дорогого производства и популярности других сериалов в сервисе.

Сериал по «Ковбою Бибопу» вышел 19 ноября и получил негативные отзывы. Средний балл от критиков на агрегаторе Metacritic составляет 48 баллов из 100, от зрителей — 4,7/10. Действие шоу разворачивается в конце XXII века, в центре сюжета — команда охотников за головами, путешествующая по космосу в поисках преступников.

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