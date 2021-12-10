Бывшие разработчики Mass Effect анонсировали выживач в викторианском стиле

Бывшие разработчики студии BioWare, авторы Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic, представили новую игру под названием Nightingale. Это выживач в фэнтезийном сеттинге с элементами крафта, выполненный в викторианском стиле.
В Nightingale игрок возьмёт на себя роль «путешественника по мирам» — его выдернули из родного мира, и теперь он должен найти способ вернуться домой через различные порталы. Каждую из портальных областей можно исследовать, находить припасы и строить полноценные сооружения, а также сражаться с противниками.
В проект можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе с друзьями. Помимо огнестрела, в игре будут магия и оружие ближнего боя. Разработчики пока не пояснили, как именно будет работать боевая система, однако трейлер даёт об этом некоторое представление.
Nightingale выйдет в раннем доступе уже в 2022 году на ПК. Закрытый бета-тест должен пройти в начале следующего года. Записаться на него можно на официальном сайте игры.
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