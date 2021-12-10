Том Холланд рассказал о запасном плане для «Нет пути домой» с другим злодеем

За последнее время Том Холланд поделился множеством информации по грядущему фильму «Человек-паук: Нет пути домой», а также о своём любимом моменте в трилогии с Тоби Магуайром. Совсем недавно он рассказал о другой задумке для третьей части франшизы.

По его словам, если бы у создателей не получилось реализовать концепцию мультивселенной, то в «Нет пути домой» появился бы Крэйвен-охотник. Это суперзлодей российского происхождения, который стремится одолеть Человека-паука. Тем самым он станет «величайшим охотником всех времён».

Холланд не стал вдаваться в подробности потенциальной схватки с Крэйвеном, потому что он не исключает появление персонажа в будущих частях франшизы. Особенно теперь, когда он продлил контракт минимум на три появления в костюме Паучка.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет во всех кинотеатрах страны уже 15 декабря. Создателям всё же удалось реализовать концепцию мультивселенной — в фильме появятся злодеи из прошлых «Человеков-пауков». По слухам, в фильме также окажутся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд — в своих образах «Дружелюбного соседа».

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