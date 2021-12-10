Второй сезон «Dota: Кровь дракона» выйдет уже 6 января

Создатели «DOTA: Кровь дракона» представили новый трейлер второго сезона сериала и объявили дату выхода — 6 января 2022 года. Премьера состоится в сервисе Netflix с полным русским переводом.
Судя по трейлеру, во втором сезоне появятся знакомые по Dota 2 персонажи, среди которых принцесса Mirana и демон Terrorblade. По сюжету он охотится за душами драконов, одна из которых осталась в теле протагониста. Также в «Dota: Кровь дракона» заглянут Lina, Invoker и другие герои.
Шоураннером сериала выступает Эшли Миллер, известный как сценарист фильмов «Люди Икс: Первый класс» и «Тор». Производством занимается южнокорейская анимационная студия Studio Mir, которая работала над «Легендой о Корре» и «Ведьмаком: Кошмаром волка».
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