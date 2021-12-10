В Assassin's Creed Valhalla введут точную настройку сложности стелса и изучения мира

Ubisoft поделилась новыми подробностями предстоящего обновления для Assassin’s Creed Valhalla, которое выйдет уже на следующей неделе. С его появлением в скандинавском экшене исправят недочёты при стелсе и позволят детальнее настроить сложность.
В настройках дадут изменить игровые детали вроде времени на парирование атаки, времени на побег при обнаружении, число разыскивающих героя врагов и времени поиска. При желании игроки смогут отключить точки обзора и ещё больше погрузиться в исследование мира.
Вместе с расширением настроек разработчики устранят недочёты в стелсе. Исправят случаи, когда враги обнаруживали героя при затруднённом обзоре или без всякого повода. Смешивание с толпой сделают проще благодаря меньшему ограничению скорости героя и времени удержания в группе людей.
Также разработчики Assassin’s Creed Valhalla запустили испытание Эцио Аудиторе, протагониста Assassin’s Creed 2, Brotherhood и Revelations. Сообществу необходимо совершить 350 000 воздушных убийств до 16 декабря, чтобы получить татуировку итальянского убийцы.
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