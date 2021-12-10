Что такое Star Wars: Eclipse? Экшен от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human

Одним из главных анонсов The Game Awards 2021 стала новая игра по «Звёздным войнам» от Quantic Dream. Однако что создатели Heavy Rain и Detroit: Become Human готовят? Давайте разбираться.
Вопреки ожиданиям, Star Wars: Eclipse не будет традиционным кинематографическим фильмом в духе предыдущих работ французской студии. Да, разработчики хотят сохранить нелинейное повествование и перспективу от нескольких персонажей, однако команда и хочет реализовать более классический геймплей вроде сражений.
При этом новинка станет первым масштабным проектом новой эпохи вселенной — Высшей Республики (или Расцвета Республики). Она разворачивалась примерно за 200 лет до первого эпизода киносаги. Пока Disney её освещал только книгами и комиксами.
Официально это всё известное, но есть сведения от инсайдера, который слил многие детали за неделю до анонса. Он сообщает, что игра разворачивается в открытом мире, а одним из источников вдохновения стала оригинальная The Last of Us. Геймплейно экшен ближе всего в Jedi: Fallen Order от Respawn. Релиз — не раньше 2023 года.
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