Киану Ривз одобряет VR-порно и секс с Джонни Сильверхендом из Cyberpunk 2077

Уже 16 декабря состоится премьера фильма «Матрица: Воскрешение». В рамках рекламной кампании ленты журналисты издания The Verge взяли интервью у Киану Ривза и Керри-Энн Мосс.
В ролике обсудили грядущий боевик, игру «Матрица: Пробуждение» на Unreal Engine 5 и Cyberpunk 2077. Журналист спросил, как Ривз относится к тому, что благодаря моддерам в экшене можно заняться сексом с Джонни Сильверхендом, которого сыграл актёр. Реакция Ривза оказалась положительной.
О да! Если это круто, то, значит, и будет круто для всех.
Далее Ривз порассуждал на тему VR-порно и занятия сексом в играх. По его словам, в это вложено множество денег, а у игроков появляется шанс «сблизиться» с персонажами. Актёр рад появлению порно в виртуальной реальности. Керри-Энн Мосс явно засмущалась, когда журналист и Киану Ривз обсуждали эту тему.
Пожалуй, я просто скажу «спасибо, не стоит». Судя по всему, Киану это вполне устраивает.
Опробовать «Матрицу: Пробуждение» может каждый желающий. Технодемо доступно на PS5 и Xbox Series. В игре есть встроенный фоторежим для красивых снимков.
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