Киану Ривз одобряет VR-порно и секс с Джонни Сильверхендом из Cyberpunk 2077

Уже 16 декабря состоится премьера фильма «Матрица: Воскрешение». В рамках рекламной кампании ленты журналисты издания The Verge взяли интервью у Киану Ривза и Керри-Энн Мосс.

В ролике обсудили грядущий боевик, игру «Матрица: Пробуждение» на Unreal Engine 5 и Cyberpunk 2077. Журналист спросил, как Ривз относится к тому, что благодаря моддерам в экшене можно заняться сексом с Джонни Сильверхендом, которого сыграл актёр. Реакция Ривза оказалась положительной.

О да! Если это круто, то, значит, и будет круто для всех.

Далее Ривз порассуждал на тему VR-порно и занятия сексом в играх. По его словам, в это вложено множество денег, а у игроков появляется шанс «сблизиться» с персонажами. Актёр рад появлению порно в виртуальной реальности. Керри-Энн Мосс явно засмущалась, когда журналист и Киану Ривз обсуждали эту тему.

Пожалуй, я просто скажу «спасибо, не стоит». Судя по всему, Киану это вполне устраивает.

Опробовать «Матрицу: Пробуждение» может каждый желающий. Технодемо доступно на PS5 и Xbox Series. В игре есть встроенный фоторежим для красивых снимков.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!