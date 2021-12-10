Появился отрывок из самого начала «Человека-паука: Нет пути домой»

В сети появился небольшой отрывок из самого начала фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Триквел начнётся сразу же после концовки «Вдали от дома», об этом ранее говорил Том Холланд.

В сцене после титров второй части «Человека-паука» Мистерио подставляет героя и раскрывает его личность. Весь мир узнаёт о том, что Человек-паук — это Питер Паркер. В ролике можно увидеть, как Питер быстро хватает Эмджей и они улетают с оживлённых улиц. Кто-то из прохожих даже пытался схватить их.

В конце отрывка Питер связывается со своим другом Нэдом, и их диалог описывает всю ситуацию.

Чувак. Чувак. Чувак! Чувак! Чуваааак!

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится уже 15 декабря. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон, Альфред Молина, Уиллем Дефо и другие.

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