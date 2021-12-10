Создатели «Кибердеревни» показали наноботов в обычной кибербольнице

Создатели проекта Birchpunk выпустили новый ролик о будущем России, в котором показали простую российскую кибербольницу. В ней врачи используют роботов и наноботов для лечения пациентов.
По сюжету сотрудник Всемирной кибермедицинской организации Томас приезжает в Россию, чтобы лично убедиться в использовании наноботов, которых ещё нет в мире. Во время обхода делегат наблюдает за критическим пациентом, которого могут спасти лишь российские нанотехнологии. Врачи вместе с Томасом отправляются в кибермашину, которая уменьшается до микроскопических размеров, чтобы попасть в организм больного.
В «Кибербольнице» высмеиваются нынешние страхи общества вроде вакцинации. В то время как люди смело делают прививки, роботы бояться чипироваться из-за страха превратиться в человека.
События первой серии «Кибербольницы» неожиданно обрываются на самом волнительном моменте. Продолжение истории выйдет 16 декабря.
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