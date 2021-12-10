В Arena of Valor заглянула Харли Квинн. В игре уже есть Бэтмен, Джокер и Супермен

Авторы MOBA-игры Arena of Valor сообщили, что в игре появилась Харли Квинн из вселенной DC. Персонажа удалось добавить благодаря сотрудничеству с компанией. Квинн присоединилась к Бэтмену, Джокеру и Супермену.
В ролике показано, как Квинн приходит в офис к разработчикам Arena of Valor и сама же добавляет себя в игру. Добавление подруги Джокера ознаменует старт события «Фестиваль снега», которое проходит в тайтле ежегодно. В ходе ивента игроки смогут кидаться снежками, опробовать новую карту и получить множество наград.
До 25 декабря действует скидка на набор с Квинн, а если заходить в Arena of Valor в течение недели каждый день, то авторы подарят Джокера.
Arena of Valor доступна на Nintendo Switch, iOS и Android.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 декабря 2021
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:37
-
18:23
-
17:32
-
16:54
-
16:41
-
16:34
-
16:07
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
08:40
-
08:20
-
07:36
-
07:12
-
06:56
-
06:31
-
06:27
-
06:22
-
05:59