В Arena of Valor заглянула Харли Квинн. В игре уже есть Бэтмен, Джокер и Супермен

Авторы MOBA-игры Arena of Valor сообщили, что в игре появилась Харли Квинн из вселенной DC. Персонажа удалось добавить благодаря сотрудничеству с компанией. Квинн присоединилась к Бэтмену, Джокеру и Супермену.

В ролике показано, как Квинн приходит в офис к разработчикам Arena of Valor и сама же добавляет себя в игру. Добавление подруги Джокера ознаменует старт события «Фестиваль снега», которое проходит в тайтле ежегодно. В ходе ивента игроки смогут кидаться снежками, опробовать новую карту и получить множество наград.

До 25 декабря действует скидка на набор с Квинн, а если заходить в Arena of Valor в течение недели каждый день, то авторы подарят Джокера.

Arena of Valor доступна на Nintendo Switch, iOS и Android.

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