Рекордные цены Forspoken и Final Fantasy VII Remake на ПК стали предметом споров

Ночью Square Enix сделала пару важных анонсов: у Forspoken появилась дата выхода (24 мая) и стартовали предзаказы, а ремейк Final Fantasy VII уже 16 декабря выйдет на ПК. Однако оба события омрачили сведения о стоимости игр.

В России цены обеих составили 5719 рублей на ПК — это, наверное, рекордная цена для региона. Однако японский издатель поднял цены не только для России, но и для всей Европы. Там обе игры продают уже за € 80, что в прямом пересчёте приближается к 7000 рублей. Для США цены также рекордные — $ 70, это первые релизы на ПК с повышенной ценой.

Оформить предзаказ на ремейк FFVII ещё нельзя, но цена засветилась на баннере игры в Epic Games Store.

В соцсетях пользователи отмечают, что для Польши, Финляндии, Канады и других регионов подобная цена для новинки рекордно высокая — и Forspoken явно не та игра, с помощью которой стоит пытаться поднимать цены. Это новая франшиза, которой, наоборот, надо привлечь как можно больше внимания — и явно не рекордной стоимостью.

Люди отмечают, что Square Enix или сошла с ума, или просто допустила огромную и необдуманную ошибку. При этом сам издатель не торопится хоть что-то комментировать, поэтому не исключено, что стоимость успеет снизиться.

Многие заметили, что такие большие деньги они бы отдали за долгожданную игру по любимой серии, но никак не за спорную новую IP.

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