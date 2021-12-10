Первый трейлер новых «Фантастических тварей» покажут уже 13 декабря

Warner Bros. объявила, что дебютный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет после выходных, 13 декабря. Анонс состоялся в специальном трейлере.
В ролике показали ключевые моменты франшизы «Гарри Поттер», также нашлось место нескольким кадрам, видимо, из грядущего трейлера. На них можно увидеть молодого Дамблдора, Якоба Ковальского и Грин-де-Вальда.
Дублированный трейлер
Для поклонников франшизы подготовили сюрприз. Весь дублированный ролик озвучивает актёр Николай Быстров, который стал голосом Гарри Поттера в семи фильмах. Он рассказывает о магии, её силе и добрых намерениях.
Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и другие. Премьера ленты состоится 14 июля 2022 года.
Английский трейлер
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