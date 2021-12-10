За год Cyberpunk 2077 купили в два раза меньше ожиданий, подсчитали аналитики

Продажи Cyberpunk 2077 в весь 2021 год, похоже, составили скромные 3,6 млн копий. Это подсчитали аналитики, которые до скандального релиза прогнозировали блокбастеру около 30 млн копий в течение первых 12 месяцев.
Однако после рекордных продаж на старте, которые составили 13,7 млн копий, темпы многократно сократились. Под подсчётам, в первые месяцы 2021-го продалось меньше миллиона копий. Учитывая масштабы произошедшего скандала и снятие экшена с продаж в PS Store, это ещё можно назвать успехом.
Первый рост продаж пришёлся на лето, когда Sony вернула игру в PS Store, а к концу года на Cyberpunk 2077 начались уже большие скидки. На всех площадках её отдавали за половину стоимости, из-за чего даже выросли оценки в Steam, чему кто-то оказался не рад.
При этом аналитики не ожидают, что продажи Cyberpunk 2077 значительно вырастут после выхода на PS5 и Xbox Series — прогнозируют примерно 1,7 млн дополнительных копий.
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