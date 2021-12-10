В Genshin Impact подарят по 1600 камней Истока всем игрокам

Создатели Genshin Impact раздадут всем игрокам по 1600 камней Истока или примогемов. Премиальную валюту раздают в честь победы приключения на The Game Awards 2021 в номинации «Лучшая мобильная игра».
Камни Истока раздадут с 11 по 14 декабря. Каждый день в 00:00 по времени сервера на игровую почту Путешественников будут присылать по 400 примогемов. Забрать премиальную валюту необходимо до окончания версии 2.3. Сделать это смогут игроки седьмого ранга приключений и выше.
Помимо победы Genshin Impact в категории «Лучшая мобильная игра», приключение могло стать «Лучшей поддерживаемой игрой», однако победителем в этом номинации стала Final Fantasy 14.
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- 10 декабря 2021
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