Cyberpunk 2077 празднует годовщину!

Ровно год назад вышла Cyberpunk 2077 — амбициозная RPG, которая к релизу оказалась уже, скорее, неплохим сюжетным приключением с минимальным ролевым отыгрышем. Мы подготовились к событию тремя масштабными материалами.

Сначала мы вспомнили, за что мы влюбились в игру — и там действительно есть за что. Поляки из CD Projekt умеют писать истории и персонажей, за что многие готовы простить Cybeprunk 2077 многое, если не всё. Но даже это далеко не все достоинства RPG.

После мы прошлись по недостаткам — и ладно баги, с которыми разработчики в силу своих возможностей в течение года достаточно эффективно справлялись. К сожалению, у Cyberpunk 2077 куда больше проблем, чем может показаться.

И в конце мы вспомнили, что разработчики делали с игрой весь год. Спойлер: не так уж и много, а обещанные расширения и некстген-версии и вовсе отложили. Из нового контента за 12 месяцев мы получили только машину, две куртки и альтернативную внешность Сильверхенда. За этот период у «Ведьмака 3» было аж два сюжетных дополнения, включая «Кровь и вино»!

Но впереди у Cyberpunk 2077 более важный год: уже в начале 2022-го выпустят патч 1.5 (первый с сентября!) вместе с версиями экшена для PS5 и Xbox Series, а потом должен и подоспеть новый контент. С нетерпением ждём, как разработчики продолжат улучшать свой продукт.