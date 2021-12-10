Показали свежие скриншоты Horizon Forbidden West с новыми видами машин

Появилось три свежих скриншота Horizon Forbidden West. Если ранее новостей об игре было мало, то сейчас их становится заметно больше, поэтому и появляются новые материалы.
На всех кадрах есть Элой. Первый скриншот показывает героиню около воды, а рядом с ней, судя по всему, стоит машина, которая приспособлена к влаге. На втором и третьем кадрах тоже можно увидеть новые виды роботов. Кажется, на третьем скриншоте Элой столкнулась даже с машиной-медведем.
10 декабря во время The Game Awards 2021 Guerrilla Games показала новый геймплейный трейлер игры, в котором Элой сражалась с машинами. Также в ролике можно оценить красоты проекта.
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 декабря 2021
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:37
-
18:23
-
17:32
-
16:54
-
16:41
-
16:34
-
16:07
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
08:40
-
08:20
-
07:36
-
07:12
-
06:56
-
06:31
-
06:27
-
06:22
-
05:59