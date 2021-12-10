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Три новых скриншота Horizon Forbidden West с новыми видами машин

Показали свежие скриншоты Horizon Forbidden West с новыми видами машин
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Появилось три свежих скриншота Horizon Forbidden West. Если ранее новостей об игре было мало, то сейчас их становится заметно больше, поэтому и появляются новые материалы.

На всех кадрах есть Элой. Первый скриншот показывает героиню около воды, а рядом с ней, судя по всему, стоит машина, которая приспособлена к влаге. На втором и третьем кадрах тоже можно увидеть новые виды роботов. Кажется, на третьем скриншоте Элой столкнулась даже с машиной-медведем.

10 декабря во время The Game Awards 2021 Guerrilla Games показала новый геймплейный трейлер игры, в котором Элой сражалась с машинами. Также в ролике можно оценить красоты проекта.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

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