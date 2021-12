Telltale «скоро» расскажет о The Wolf Among Us 2

Telltale Games в обращении к поклонникам рассказала о своих ближайших проектах. Среди них компания упомянула долгожданную The Wolf Among Us 2, информация о которой появится через несколько недель.

Разработчики обещают раскрыть некоторые детали The Wolf Among Us 2 в одном из выпусков американского журнала Game Informer, который выйдет через пару недель. В нём Telltale Games ответит на вопросы фанатов из социальных сетей и больше расскажет о предстоящих играх.

Также в Telltale отметили, что в начале следующего года появится важная для фанатов информация. В дальнейшем разработчики обещают делиться деталями, когда смогут сделать это правильно.

Сегодня на церемонии The Game Awards 2021 Telltale Games совместно с создателями Life is Strange: True Colors представили игру по мотивам сериала «Пространство». Подробности о ней также появятся в журнале Game Informer через несколько недель.

