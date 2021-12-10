Telltale «скоро» расскажет о The Wolf Among Us 2

Telltale Games в обращении к поклонникам рассказала о своих ближайших проектах. Среди них компания упомянула долгожданную The Wolf Among Us 2, информация о которой появится через несколько недель.
Разработчики обещают раскрыть некоторые детали The Wolf Among Us 2 в одном из выпусков американского журнала Game Informer, который выйдет через пару недель. В нём Telltale Games ответит на вопросы фанатов из социальных сетей и больше расскажет о предстоящих играх.
Также в Telltale отметили, что в начале следующего года появится важная для фанатов информация. В дальнейшем разработчики обещают делиться деталями, когда смогут сделать это правильно.
Сегодня на церемонии The Game Awards 2021 Telltale Games совместно с создателями Life is Strange: True Colors представили игру по мотивам сериала «Пространство». Подробности о ней также появятся в журнале Game Informer через несколько недель.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 декабря 2021
-
20:48
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:37
-
18:23
-
17:32
-
16:41
-
16:34
-
16:07
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:15
-
08:40
-
08:20
-
07:36
-
07:12
-
06:56
-
06:31
-
06:27
-
06:22
-
05:59
-
05:48