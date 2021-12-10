Ubisoft готовит сюрприз для игроков в Assassin's Сreed Valhalla

Ubisoft на своём канале в YouTube подготовила премьеру, посвящённую Assassin's Creed Valhalla. Компания призывает не пропустить событие, на котором игроков ждёт некий сюрприз.

Премьера по Assassin's Creed Valhalla состоится 13 декабря в 20:00 мск. На ней могут представить подробности следущего обновления 1.4.1, некоторые из которых уже известны. Среди них уменьшение размеров игры до 45 ГБ в зависимости от платформы и точная настройка сложности экшена.

Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказал, что разработчики выпустят небольшое DLC для Assassin's Creed Valhalla в декабре. Также готовится крупное дополнение, которое будет напоминать God of War и добавит около 40 часов геймплея. Возможно, Ubisoft анонсирует аддон на предстоящей премьере.

Assassin's Creed Valhalla вышла в ноябре 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ubisoft будет поддерживать экшен контентом до выхода следующей части серии.

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