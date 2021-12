Sony купила ещё одну игровую студию. Она работала над Halo и God of War

Sony продолжает скупать небольшие игровые студии. На этот раз пришла очередь Valkyrie Entertainment, о которой вряд ли кто-то слышал.

Это команда специализируется на поддержке крупных студий в производстве блокбастеров. Ранее Valkyrie активно сотрудничала с разными издателями, успев приложить руку к Middle-earth: Shadow of War, Valorant, ARK, State of Decay 2, League of Legends, а также Halo Infinite и Forza Motosport 7.

Вдобавок компания уже работала с Sony — помогала с перезапуском God of War, а теперь трудится над продолжением God of War Ragnarok. В PlayStation не говорят, зачем конкретно приобрели студию, но, судя по всему, она будет помогать всем ключевым внутренним студиям.

Valkyrie внесёт бесценный вклад в ключевые бренды PlayStation Studios.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!