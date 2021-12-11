У Тома Холанда есть чат паучков с Магуайром и Гарфилдом в WhatsApp
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Том Холланд посетил студию BBC Radio 1 в преддверии фильма «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого состоится 15 декабря. Актёр признался, что у него есть групповой чат с другими исполнителями роли «Дружелюбного соседа», среди которых Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.
У нас действительно есть группа в WhatsApp. Недавно столкнулся с Тоби в японском ресторане и взял его номер. Потом я подумал, что нельзя просто поделиться номерами друг друга и не завести групповой чат. Думаю, я единственный, кто в нём что-то писал.
В «Человеке-пауке: Нет пути домой» сыграли Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон и Бенедикт Камбербэтч. В фильме появятся актёры из других фильмов про паучка, среди которых Альфред Молина (Отто Октавиус), Уиллем Дефо (Зелёный Гоблин) и Джейми Фокс (Электро). Также из злодеев появятся Песочный человек и Ящер.
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