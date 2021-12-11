Анонсирована Sniper Elite 5 с режимом вторжения в духе Dark Souls

Помните в сентябре у NVIDIA произошла огромная утечка неанонсированных игр, среди которых было множество неожиданных пунктов? А ведь список начинает потихоньку подтверждаться. Вот уже и Sniper Elite 5 анонсировали.

Стелс-шутер про Вторую мировую не изменит себе — местом действия станет Франция 1944 года, где протагонист серии Карл Фэйрберн вместе с местным сопротивлением начнёт ослаблять немецкую оборону, но узнает об операции «Кракен».

Пятая часть сделана по известной формуле серии: вот большая локация, вот задачи, выполняйте. Однако интересную особенность всё же добавили — теперь во время прохождения в мир может вторгнуться другой игрок, который в роли снайпера Оси будет охотиться на протагониста. Привет, Dark Souls!

В остальном никаких нововведений не наблюдается — обещают улучшить физику и сделать «килкамы» ещё зрелизнее. Экшен выходит в 2022 году на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One, при этом владельцы Game Pass получат доступ к новинке в день выхода.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!