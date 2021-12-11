Утечка: дата выхода, скриншоты и детали Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla
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В китайском магазине произошла масштабная утечка Dawn of Ragnarok — грядущего дополнения для Assassin's Creed Valhalla, которое официально должны представить в понедельник вечером.
Игрокам удалось заполучить скриншоты, детали и даже дату выхода расширения —10 марта. Сюжет DLC расскажет о войне в Девяти мирах: королевство гномов разваливается, а великан Суртур похитил Бальдра. Последнего описывают как любимого сына Одина. Эйвору предстоит «лично» пережить трагедию верховного бога, а вместе с этим он получит уникальную сверхспособность, связанную с молниями.
«Рассвет Рагнарёка» (Dawn of Ragnarok) называют самым амбициозным дополнением в истории Assassin's Creed.
Скриншоты и постер
Полноценный показ Dawn of Ragnarok ожидается 13 декабря в 20:00 мск.
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