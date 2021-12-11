Создатели Genshin Impact представили четырёхзвёздочного Горо и новые события

MiHoYo показала игрового персонажа Горо для Genshin Impact. Четырёхзвёздочный герой с элементом Гео будет доступен в молитве «Пиршество они» с 14 декабря по 4 января.

После завершения «Пиршества они» Горо попадёт в стандартную молитву «Жажда странствий» в версии 2.4. Также с 14 декабря игроки смогут получить пятизвёздочного Гео-героя Аратаки Итто и оружие с аналогичным рейтингом, они не появятся в постоянной молитве.

С 14 декабря в Genshin Impact добавят новое задание легенд Аратаки Итто под названием «Небесный бык». Для доступа к нему необходимо завершить квесты «Всевидящий бог, бренный мир» и «Мечты воинов подобны весенней траве», а также поднять ранг приключений до 40.

Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.

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