Новые продажи PS5 в Ozon обещают уже 16 декабря

Интернет-магазин Ozon проведёт очередную продажу PS5 — это случится 16 декабря в 12:00 мск. Успеть приобрести консоль можно в комплекте с играми, подписками или периферией.
Комплекты PS5, которые буду в продаже
- PS5 + камера + подписка PS Plus на год — 58 499 рублей
- PS5 + пульт + подписка сервиса Okko оптимум на год — 58 499 рублей
- PS5 + игры The Nioh Collection и Returnal — 59 499 рублей
- PS5 + игры Ratchet & Clank: Rift Apart и Sackboy: A Big Adventure — 59 999 рублей
Ozon разошлёт письма по электронной почте или в личном кабинете сервиса участникам акции, после чего они смогут оформить заказ под своим аккаунтом с доставкой курьером. В корзину можно будет добавить только один комплект. С полными условиями продажи можно ознакомиться на странице интернет-магазина.
Предыдущие продажи PS5 в Ozon прошли не очень гладко. Многим покупателям пришли отмены заказов без объяснения причин, а обратный отсчёт до старта сломался. Будем надеяться, что на этот раз всё пройдёт удачнее.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 декабря 2021
-
15:21
-
14:33
-
13:59
-
13:23
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:16
- 10 декабря 2021
-
22:35
-
22:30
-
21:52
-
21:33
-
20:48
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:37
-
18:23
-
17:32
-
16:41
-
16:34
-
16:07
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:50
-
10:25