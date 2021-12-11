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Новые продажи PS5 в Ozon обещают уже 16 декабря

Новые продажи PS5 в Ozon обещают уже 16 декабря
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Интернет-магазин Ozon проведёт очередную продажу PS5 — это случится 16 декабря в 12:00 мск. Успеть приобрести консоль можно в комплекте с играми, подписками или периферией.

Комплекты PS5, которые буду в продаже

Ozon разошлёт письма по электронной почте или в личном кабинете сервиса участникам акции, после чего они смогут оформить заказ под своим аккаунтом с доставкой курьером. В корзину можно будет добавить только один комплект. С полными условиями продажи можно ознакомиться на странице интернет-магазина.

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«М.Видео» рассказал о процедуре продажи PS5

Предыдущие продажи PS5 в Ozon прошли не очень гладко. Многим покупателям пришли отмены заказов без объяснения причин, а обратный отсчёт до старта сломался. Будем надеяться, что на этот раз всё пройдёт удачнее.

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