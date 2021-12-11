Новые продажи PS5 в Ozon обещают уже 16 декабря

Интернет-магазин Ozon проведёт очередную продажу PS5 — это случится 16 декабря в 12:00 мск. Успеть приобрести консоль можно в комплекте с играми, подписками или периферией.

Комплекты PS5, которые буду в продаже

PS5 + камера + подписка PS Plus на год — 58 499 рублей

PS5 + пульт + подписка сервиса Okko оптимум на год — 58 499 рублей

PS5 + игры The Nioh Collection и Returnal — 59 499 рублей

PS5 + игры Ratchet & Clank: Rift Apart и Sackboy: A Big Adventure — 59 999 рублей

Ozon разошлёт письма по электронной почте или в личном кабинете сервиса участникам акции, после чего они смогут оформить заказ под своим аккаунтом с доставкой курьером. В корзину можно будет добавить только один комплект. С полными условиями продажи можно ознакомиться на странице интернет-магазина.

Новость по теме «М.Видео» рассказал о процедуре продажи PS5

Предыдущие продажи PS5 в Ozon прошли не очень гладко. Многим покупателям пришли отмены заказов без объяснения причин, а обратный отсчёт до старта сломался. Будем надеяться, что на этот раз всё пройдёт удачнее.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!