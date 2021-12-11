Невозможно отличить: технодемку «Матрица: Пробуждение» сравнили с фильмом

Поклонники «Матрицы» сравнили технодемку «Матрица: Пробуждение» с кадрами из оригинального фильма 1999 года. Результат получился впечатляющим — некоторые кадры на Unreal Engine 5 не отличить от настоящих.

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Технодемо на Unreal Engine 5 для PS5 и Xbox Series к фильму «Матрица: Воскрешение» представили на The Game Awards 2021. Оно поражает своей реалистичностью, моментальными загрузками и масштабами города, которые в большинстве современных игр сильно уменьшены.

Фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» выйдет уже 16 декабря. К главным ролям вернутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Морфиуса сыграет Яхья Абдул-Матин II, известный по сериалу «Отжиг», а также фильмам «Аквамен» и «Величайший шоумен».

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