Создатели Serious Sam 4 намекают на дополнение в России

Создатели Serious Sam 4 выложили тизер, в котором протагонист Сэм Стоун плывёт к заледеневшим скалам и жалуется на сильный холод. Судя по всему, разработчики готовят дополнение, события которого развернутся в России.

Ранее моддер Attila Solais Kiss выложил вырезанную из Serious Sam 4 миссию «Нефтеперерабатывающий завод», действия которой происходили в России. Во время прохождения задания, которое полностью озвучено, выясняется о секретной операции генерала Брэнда и найденном инопланетном топливе. Вероятно, эта глава появится в качестве дополнения.

Serious Sam 4 вышла в сентября 2020 года на ПК и в сервисе Google Stadia. На этой неделе шутер неожиданно появился на PS5 и Xbox Series в составе сборника Launch Bandle. В него также входят Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter и Serious Sam 3: BFE со всеми дополнениями.

