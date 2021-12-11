Второй сезон «Ведьмака» критики оценивают куда лучше первого

На агрегаторах вроде Metacritic и Rotten Tomatoes появляются первые обзоры второго сезона «Ведьмака». Критики оценивают его в среднем на 20-25 пунктов выше, чем первый сезон.
«Рейтинг свежести» второго сезона «Ведьмака» на Rotten Tomatoes составляет 95% на основе 20 рецензий. В основном критики отмечают, что создатели сериала проделали большую работу над ошибками и что второй сезон порадует фанатов серии.
Более понятная, чем усложнённая в первом сезоне, фантазия Netflix опирается на работу Генри Кавилла и элементы ужасов, чтобы добиться более впечатляющего эффекта.
Второй сезон насыщен действием, а мир очень хорошо выстроен. Это создаёт шоу, которое невероятно интересно смотреть и в которое легко погрузиться.
Некоторые критики дали среднюю оценку второму сезону «Ведьмака» и отмечают, что сериал всё ещё слишком усложнён.
Во втором сезоне есть несколько промахов, сомнительных решений и извилистых сюжетных линий. Вам будет что полюбить, если вы рассчитываете на более ужасных монстров и захватывающие сражения.
Второй сезон «Ведьмака» выходит 17 декабря. Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт) и Ким Бодниа (Весемир).
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