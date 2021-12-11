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Второй сезон «Ведьмака» критики оценивают куда лучше первого

Второй сезон «Ведьмака» критики оценивают куда лучше первого
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На агрегаторах вроде Metacritic и Rotten Tomatoes появляются первые обзоры второго сезона «Ведьмака». Критики оценивают его в среднем на 20-25 пунктов выше, чем первый сезон.

«Рейтинг свежести» второго сезона «Ведьмака» на Rotten Tomatoes составляет 95% на основе 20 рецензий. В основном критики отмечают, что создатели сериала проделали большую работу над ошибками и что второй сезон порадует фанатов серии.

Более понятная, чем усложнённая в первом сезоне, фантазия Netflix опирается на работу Генри Кавилла и элементы ужасов, чтобы добиться более впечатляющего эффекта.
Второй сезон насыщен действием, а мир очень хорошо выстроен. Это создаёт шоу, которое невероятно интересно смотреть и в которое легко погрузиться.
Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

Некоторые критики дали среднюю оценку второму сезону «Ведьмака» и отмечают, что сериал всё ещё слишком усложнён.

Во втором сезоне есть несколько промахов, сомнительных решений и извилистых сюжетных линий. Вам будет что полюбить, если вы рассчитываете на более ужасных монстров и захватывающие сражения.

Второй сезон «Ведьмака» выходит 17 декабря. Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт) и Ким Бодниа (Весемир).

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