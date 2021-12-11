Руководство Bungie извинилось за токсичную атмосферу в студии

Издание IGN пообщалось с бывшими и нынешними сотрудниками Bungie, которые рассказали о случаях проявления сексизма и токсичности, а также о переработках в компании.
В комментариях сотрудников Bungie для IGN отмечается, что женщин часто отстраняли от важных проектов без причин. Их привлекали к менее привлекательным процессам. Сотрудники боялись идти в отдел кадров после домогательств и оскорблений из-за страха потерять работу. Сообщается о больших переработках в команде сценаристов. Писатели могли работать до 100 часов в неделю и зачастую без перерывов.
Генеральный директор Bungie Пит Парсонс отреагировал на расследование и извинился от лица всей компании.
Прежде всего я хотел бы извиниться перед всеми, кто столкнулся с небезопасным, несправедливым или непрофессиональным рабочим климатом в Bungie. Наши действия, а в некоторых случаях и бездействие, привели к тому, что эти люди пострадали. Приношу извинения от себя лично и от всех работников Bungie, которые, я точно знаю, принимают опубликованные свидетельства близко к сердцу и сочувствуют коллегам.
Также в сообщении генерального директора Bungie отмечается, что компания постепенно исправляется, хотя и недостаточно быстро. В команде следят за соблюдением уважительного отношения, проводятся проверки по справедливой оплате труда и продвижению сотрудников, а новые игры хотят выпускать «эффективнее».
Некоторые нынешние сотрудники Bungie подтвердили изданию IGN слова генерального директора, что рабочая обстановка действительно улучшается. Однако на серьёзные изменения в такой компании нужно больше времени.
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