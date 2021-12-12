Том Холланд встретился с Мбаппе и Месси во время пресс-тура «Человека-паука»

Пресс-тур «Человека-паука: Нет пути домой» в самом разгаре и сейчас актёры картины находятся в Париже, где посещают разные мероприятия, дают интервью, ходят на телевидение и даже встречаются с другими звёздами.

Как оказалось, исполнителю роли Питера Паркера на неназванном событии удалось пообщаться со звёздами футбольного клуба «ПСЖ» — Килианом Мбаппе и Лиаонелем Месси. Вдобавок актёр побывал на одноимённом стадионе, где получил почти именную футболку ФК.

Том Холланд в костюме Человека-паука с формой «ПСЖ»

Том Холланд и Килиан Мбаппе

Том Холланд и Лионель Месси

Ролик Sony о пресс-туре в Париже

Ролик «ПСЖ» с Человеком-пауком

Премьера «Человека-паука» в России состоится уже через несколько дней, 15 декабря.

***

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!