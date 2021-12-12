Том Холланд встретился с Мбаппе и Месси во время пресс-тура «Человека-паука»
Поделиться
Пресс-тур «Человека-паука: Нет пути домой» в самом разгаре и сейчас актёры картины находятся в Париже, где посещают разные мероприятия, дают интервью, ходят на телевидение и даже встречаются с другими звёздами.
Как оказалось, исполнителю роли Питера Паркера на неназванном событии удалось пообщаться со звёздами футбольного клуба «ПСЖ» — Килианом Мбаппе и Лиаонелем Месси. Вдобавок актёр побывал на одноимённом стадионе, где получил почти именную футболку ФК.
Том Холланд в костюме Человека-паука с формой «ПСЖ»
Том Холланд и Килиан Мбаппе
Том Холланд и Лионель Месси
Ролик Sony о пресс-туре в Париже
Ролик «ПСЖ» с Человеком-пауком
Премьера «Человека-паука» в России состоится уже через несколько дней, 15 декабря.
***
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
03:06
- 11 декабря 2021
-
19:02
-
18:03
-
16:53
-
16:09
-
15:21
-
14:33
-
13:59
-
13:23
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:16
- 10 декабря 2021
-
22:35
-
22:30
-
21:52
-
21:33
-
20:48
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:37
-
18:23
-
17:32
-
16:41
-
16:34
-
16:07
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:35
Партнерский контент