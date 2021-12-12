Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультиплеер Halo Infinite по просьбам фанатов расширят послезавтра

Мультиплеер Halo Infinite по просьбам фанатов расширят послезавтра
Комментарии

Долгожданные плейлисты для мультиплеера Halo Infinite, среди которых Slayer, «Каждый сам за себя», Tactical Slayer (SWAT) и Fiesta, появятся в шутере уже 14 декабря. Также разработчики обновят испытания для прокачки боевого пропуска.

Представитель 343 Industries отметил, что в Slayer изначально будет мало вариаций сражений, однако в будущих обновлениях их расширят. Ранее создатели упомянули, что в разработке находится ещё один плейлист Social Slayer, но его выпустят в следующем году.

Slayer и «Каждый сам за себя» — это сражения на убийства. В первом случае — с командой, а во втором — один против всех. SWAT предлагает более быстрые матчи без щитов, датчиков движения и с меньшим временем на убийство соперников. В плейлисте Fiesta при каждом возрождении выдают случайный набор оружия.

Кроме того, разработчики обновят прокачку боевого пропуска. Еженедельные и специфичные для разных режимов испытания сделают проще, а также добавят задачи для новых плейлистов. Разработчики введут систему получения опыта за заслуги в матче, о которой они расскажут подробнее на следующей неделе.

Новость по теме
Бесконечность не предел: Microsoft зарегистрировала Halo: The Endless

Бесплатный мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series, а 8 декабря состоялся релиз сюжетной кампании шутера.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021