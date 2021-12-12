Мультиплеер Halo Infinite по просьбам фанатов расширят послезавтра

Долгожданные плейлисты для мультиплеера Halo Infinite, среди которых Slayer, «Каждый сам за себя», Tactical Slayer (SWAT) и Fiesta, появятся в шутере уже 14 декабря. Также разработчики обновят испытания для прокачки боевого пропуска.

Представитель 343 Industries отметил, что в Slayer изначально будет мало вариаций сражений, однако в будущих обновлениях их расширят. Ранее создатели упомянули, что в разработке находится ещё один плейлист Social Slayer, но его выпустят в следующем году.

Slayer и «Каждый сам за себя» — это сражения на убийства. В первом случае — с командой, а во втором — один против всех. SWAT предлагает более быстрые матчи без щитов, датчиков движения и с меньшим временем на убийство соперников. В плейлисте Fiesta при каждом возрождении выдают случайный набор оружия.

Кроме того, разработчики обновят прокачку боевого пропуска. Еженедельные и специфичные для разных режимов испытания сделают проще, а также добавят задачи для новых плейлистов. Разработчики введут систему получения опыта за заслуги в матче, о которой они расскажут подробнее на следующей неделе.

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