Мультиплеер Halo Infinite по просьбам фанатов расширят послезавтра

Долгожданные плейлисты для мультиплеера Halo Infinite, среди которых Slayer, «Каждый сам за себя», Tactical Slayer (SWAT) и Fiesta, появятся в шутере уже 14 декабря. Также разработчики обновят испытания для прокачки боевого пропуска.
Представитель 343 Industries отметил, что в Slayer изначально будет мало вариаций сражений, однако в будущих обновлениях их расширят. Ранее создатели упомянули, что в разработке находится ещё один плейлист Social Slayer, но его выпустят в следующем году.
Кроме того, разработчики обновят прокачку боевого пропуска. Еженедельные и специфичные для разных режимов испытания сделают проще, а также добавят задачи для новых плейлистов. Разработчики введут систему получения опыта за заслуги в матче, о которой они расскажут подробнее на следующей неделе.
Бесплатный мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series, а 8 декабря состоялся релиз сюжетной кампании шутера.
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