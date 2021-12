Самые популярные трейлеры с The Game Awards 2021

The Game Awards 2021 закончилась пару дней назад и пришло время подвести какие-то итоги. Решили взглянуть на самые популярные трейлеры новинок — как оказалось, там есть чему удивиться.

К примеру, в тройку лидеров по просмотрам неожиданно ворвался Sonic Frontiers — следующая большая игра про синего ежа, которая впервые отправит героя в полноценный открытый мир. Ролик вообще сделан в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Местами настолько, что выглядит как пародия.

Серебро у свеженькой Warhammer 40,000: Space Marine 2 — продолжение любимого многими экшена неожиданно создаётся в Санкт-Петербурге силами команды Saber Interactive. А первое место у Star Wars: Eclipse — экшена от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human в новой эпохе «Звёздных войн». Подробнее о нём мы рассказывали в отдельной заметке с инсайдерскими утечками.

Больше всего удивляет, что наименьший интерес вызвали ролики Hellblade 2 и Alan Wake 2.

Рейтинг просмотров

Sonic Frontiers — 2,45 млн

DokeV — 2 млн

Elden Ring — 1,9 млн

Hellblade 2 — 1,15 млн

Horizon Forbidden West — 1,1 млн