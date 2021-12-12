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Самые популярные трейлеры с The Game Awards 2021: Star Wars Eclipse, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и другие

Самые популярные трейлеры с The Game Awards 2021
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The Game Awards 2021 закончилась пару дней назад и пришло время подвести какие-то итоги. Решили взглянуть на самые популярные трейлеры новинок — как оказалось, там есть чему удивиться.

К примеру, в тройку лидеров по просмотрам неожиданно ворвался Sonic Frontiers — следующая большая игра про синего ежа, которая впервые отправит героя в полноценный открытый мир. Ролик вообще сделан в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Местами настолько, что выглядит как пародия.

Серебро у свеженькой Warhammer 40,000: Space Marine 2 — продолжение любимого многими экшена неожиданно создаётся в Санкт-Петербурге силами команды Saber Interactive. А первое место у Star Wars: Eclipse — экшена от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human в новой эпохе «Звёздных войн». Подробнее о нём мы рассказывали в отдельной заметке с инсайдерскими утечками.

Больше всего удивляет, что наименьший интерес вызвали ролики Hellblade 2 и Alan Wake 2.

Рейтинг просмотров

  1. Star Wars: Eclipse — 7,1 млн
  1. Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 2,6 млн
  1. Sonic Frontiers — 2,45 млн
  1. «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» — 2,1 млн
  1. DokeV — 2 млн
  1. Elden Ring — 1,9 млн
  1. «Чудо-женщина» — 1,3 млн
  1. Hellblade 2 — 1,15 млн
  1. Horizon Forbidden West — 1,1 млн
  1. Alan Wake 2 — 0,9 млн
  1. A Plague Tale: Requiem — 0,6 млн.
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