Следующая игра сказочника и создателя Fable станет бизнес-симулятором блокчейна

Создатель Fable и Black and White Питер Молиньё совместно со студией 22cans представили новую игру — Legacy. В ней пользователи смогут построить собственную бизнес-империю. Основой экономики станет криптовалюта LegacyCoin. Релиз запланирован на 2022 год.

По словам Молиньё, игроки смогут построить бизнес-объединения блокчейна, воплотить мечты предпринимателя и создать уникальные продукты. Ими можно будет торговать с пользователями со всего мира. Валютой Legacy станет LegacyCoin, основанная на блокчейне Ethereum.

LegacyCoin будет применяться в игре для кредитования ключей Legacy, торговли, приобретения эксклюзивных внутриигровых предметов (NFT) и других возможностей. Добывать криптовалюту можно будет в соревнованиях. В них победят предприниматели, которые доведут производство до предела и создадут уникальные города.

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