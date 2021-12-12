Следующая игра сказочника и создателя Fable станет бизнес-симулятором блокчейна

Создатель Fable и Black and White Питер Молиньё совместно со студией 22cans представили новую игру — Legacy. В ней пользователи смогут построить собственную бизнес-империю. Основой экономики станет криптовалюта LegacyCoin. Релиз запланирован на 2022 год.
По словам Молиньё, игроки смогут построить бизнес-объединения блокчейна, воплотить мечты предпринимателя и создать уникальные продукты. Ими можно будет торговать с пользователями со всего мира. Валютой Legacy станет LegacyCoin, основанная на блокчейне Ethereum.
LegacyCoin будет применяться в игре для кредитования ключей Legacy, торговли, приобретения эксклюзивных внутриигровых предметов (NFT) и других возможностей. Добывать криптовалюту можно будет в соревнованиях. В них победят предприниматели, которые доведут производство до предела и создадут уникальные города.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 декабря 2021
-
16:03
-
15:14
-
14:20
-
14:12
-
13:45
-
13:03
-
03:06
- 11 декабря 2021
-
19:02
-
18:03
-
16:53
-
16:09
-
15:21
-
14:33
-
13:59
-
13:23
-
13:00
-
12:44
-
12:35
-
12:16
- 10 декабря 2021
-
22:35
-
22:30
-
21:52
-
21:33
-
20:48
-
19:54
-
19:30
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:37
-
18:23
-
17:32
-
16:41
-
16:34
-
16:07