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Final Fantasy 14 Endwalker стала фаворитом всех игр 2021 года

Final Fantasy 14 Endwalker стала фаворитом всех игр 2021 года
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Дополнение Endwalker для Final Fantasy XIV получило высочайшую среднюю оценку от игроков на Metacritic в 2021 году, а также одну из самых больших за всё время. Средний балл аддона на ПК составляет 9,5 из 10 на основе почти 700 обзоров.

Также в пятёрку любимейших игроками игр на ПК в этом году попали It Takes Two, Monster Hunter Rise, «Стражи Галактики» и Inscryption.

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Со временем средняя оценка Endwalker может упасть, когда отзывов станет больше. Для сравнения, «Ведьмак 3: Дикая Охота» на ПК получила средний балл 9,4 на основе более 20 тыс. обзоров игроков, а обе части The Last of Us закрепились на отметке 9,2.

В сервисе Steam у дополнения Endwalker 81% положительных отзывов. В негативных обзорах зачастую критикуют большие очереди и вылеты.

Оформившие предзаказ на Endwalker игроки получили ранний доступ к дополнению, и в Final Fantasy 14 сразу же образовались огромные очереди. У многих игроков во время ожидания возникали ошибки, из-за чего им приходилось простаивать ещё больше.

Разработчики отреагировали на проблему и подарили пользователям 7 дней подписки.

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