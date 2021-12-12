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Клип «Ведьмака» от Netfix: Цири тренируется с манекенами, как в «Дикой Охоте»

Клип «Ведьмака» от Netfix: Цири тренируется с манекенами, как в «Дикой Охоте»
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Создатели сериала «Ведьмак»‎ опубликовали новый ролик, в котором показали тренировки Цири в крепости Каэр Морхен. Подобные испытания наследница Старшей крови проходила в «Ведьмаке 3: Дикой Охоте».

В ролике Цири необходимо преодолеть путь по тонкой дощечке, тогда как дорогу ей преграждают три огромных двигающихся бревна. Первые попытки оказываются неудачными, но после героиня проходит испытание. Судя по всему, это одна из первых тренировок Львёнка в Каэр Морхене, так как в «Крови эльфов» Сапковского и «Дикой Охоте» девушка выполняла более сложные упражнения.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря в сервисе Netflix. Первые оценки уже появились на агрегаторах. Главные роли в сериале исполнили Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт) и Ким Бодниа (Весемир).

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