Ubisoft предлагает наиграть 600 часов в Ghost Recon Breakpoint ради получения NFT-шлема

7 декабря Ubisoft объявила о добавлении невзаимозаменяемых токенов (NFT) в свои игры и начала с Ghost Recon Breakpoint на ПК. С 9 декабря через бету платформы Ubisoft Quartz игроки смогут покупать и продавать уникальные цифровые предметы. Пользователи получат доступ к приобретению «Знаков» (Digits), которые будут сертификатами внутриигровых предметов вроде транспорта, оружия и экипировки.

Первый NFT-предмет компания уже раздаёт бесплатно. Это шлем Wolf Enhanced Helmet A — его выпустили ограниченным тиражом в 250 штук. Ubisoft заявила, что при перепродаже он будет помнить каждого из предыдущих владельцев.

Есть только одно но: для получения предмета необходимо наиграть 600 часов в Ghost Recon Breakpoint на ПК. Компания объяснила это тем, что подобную награду могут получить только «самые вовлечённые пользователи». Что интересно, на момент публикации заметки до конца раздачи осталось всего 100 часов — новички бы никак не смогли получить подобную награду.

Ранее пользователи раскритиковали Ubisoft за введение системы NFT в свои игры. По их словам, компания опять сделала то, чего «никто никогда не просил». В итоге ролик с анонсом компания решила спрятать, введя доступ к видео по ссылке.

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