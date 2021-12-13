Ubisoft зарегистрировала новую торговую марку Splinter Cell для игры или сериала

В декабре Ubisoft зарегистрировала новую торговую марку Splinter Cell. Об этом сообщает издание thegamepost.

Компания уже регистрировала новые торговые марки бренда, однако в прошлый раз речь шла о линейке одежды и других товарах в стиле франшизы. Сейчас же в описании сообщается об её использовании в развлекательных целях. Это может быть как игра, так и фильм или анимационный сериал.

Ранее инсайдер Том Хендерсон публиковал первую информацию о новой Splinter Cell. По его словам, в проекте могут быть большие открытые локации в стиле Hitman или даже открытый мир — как в Metro Exodus. Игра находится на ранней стадии разработки.

Однако торговая марка может быть использована и для других целей. Ещё в прошлом году стало известно, что Netflix работает над анимационным сериалом по франшизе. Ведущим продюсером должен стать сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад. Скорее всего, полноценный анонс должен состояться уже совсем скоро.

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