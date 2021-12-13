Microsoft жалеет о закрытии Lionhead — разработчиков серии Fable

В честь 20-летия Xbox компания анонсировала выход документальных видео под названием Power On. В них ключевые сотрудники рассказывают о становлении консольного гиганта, в том числе обсуждая неудачи. В одной из таких тем затронули студию Lionhead — авторов серии Fable. По словам Шэннон Лофтис, менеджера по изданию игр Microsoft, закрытие компании было ошибкой.

Первым крупным проектом студии была Fable — тогда ещё никому не известный Питер Молиньё рассказывал байки о невероятных возможностях в игре и о «деревьях, растущих в реальном времени». Несмотря на кучу несдержанных обещаний, релиз игры стал настоящим событием для MIcrosoft и игроков по всему миру. Через некоторое время вышли продолжения — Fable 2 и Fable 3. Они уже не были настолько популярными, однако всё ещё были уникальными RPG, где игроки буквально проживали жизнь вместе со своими персонажами.

В 2012 году студия выпустила первый проект для Kinect — Fable: The Journey. Игру приняли крайне негативно: отмечалось ужасное управление и сильное отступление от главных принципов франшизы. Microsoft быстро одумалась и заказала продолжение франшизы в традиционном стиле — Fable Legends. По задумке авторов, это должен был быть проект в стиле первых трёх частей с улучшенной графикой и множеством новых возможностей. Однако в 2016 году игру неожиданно отменили, а студию — закрыли.

По словам Шэннон Лофтис, Fable Legends сильно отличалась от того, чем запоминалась франшиза, и компанию это не устраивало. Однако спустя некоторое время издательство решило оглянуться назад и осознало, что не стоило закрывать настолько талантливую студию. По словам главы Xbox Фила Спенсера, Microsoft пересмотрела своё отношение к студиям: теперь им помогают и направляют в той стезе, где они хороши. А не заставляют их делать что-то, чтобы увеличить финансовые показатели компании как можно скорее.

Несмотря на закрытие Lionhead, наследие компании живёт. В 2020 году Microsoft представила трейлер новой части Fable, которую разрабатывает Playground Games — авторы серии Forza Horizon. О проекте пока ничего неизвестно, однако по слухам, в игре могут появиться ММО-элементы.

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