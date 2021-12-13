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«Не время умирать» и «Шан-Чи»: самые популярные фильмы среди пиратов в ноябре в России

«Не время умирать» и «Шан-Чи»: самые популярные фильмы среди пиратов в ноябре в России
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Компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2021 года. Самой популярной картиной у пиратов стал блокбастер про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Об этом сообщает kinometro.

На втором месте оказался экшен кинематографической вселенной Marvel под названием «Шан-Чи и легенда десяти колец». Топ-3 замыкает исторический фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль».

Самые популярные фильмы ноября по количеству пиратских скачиваний

  1. «Не время умирать»
  2. «Шан-Чи и легенда десяти колец»
  3. «Последняя дуэль»
  4. «Искушение»
  5. «Прошлой ночью в Сохо»
  6. 16-й
  7. «Тайна Сен-Тропе»
  8. «Один выстрел»
  9. «Короче говоря»
  10. «Власть пса»

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