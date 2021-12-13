«Не время умирать» и «Шан-Чи»: самые популярные фильмы среди пиратов в ноябре в России

Компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2021 года. Самой популярной картиной у пиратов стал блокбастер про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Об этом сообщает kinometro.

На втором месте оказался экшен кинематографической вселенной Marvel под названием «Шан-Чи и легенда десяти колец». Топ-3 замыкает исторический фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль».

Самые популярные фильмы ноября по количеству пиратских скачиваний

«Не время умирать» «Шан-Чи и легенда десяти колец» «Последняя дуэль» «Искушение» «Прошлой ночью в Сохо» 16-й «Тайна Сен-Тропе» «Один выстрел» «Короче говоря» «Власть пса»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!