«Не время умирать» и «Шан-Чи»: самые популярные фильмы среди пиратов в ноябре в России
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Компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в ноябре 2021 года. Самой популярной картиной у пиратов стал блокбастер про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Об этом сообщает kinometro.
На втором месте оказался экшен кинематографической вселенной Marvel под названием «Шан-Чи и легенда десяти колец». Топ-3 замыкает исторический фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль».
Самые популярные фильмы ноября по количеству пиратских скачиваний
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Последняя дуэль»
- «Искушение»
- «Прошлой ночью в Сохо»
- 16-й
- «Тайна Сен-Тропе»
- «Один выстрел»
- «Короче говоря»
- «Власть пса»
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