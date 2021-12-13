Авторы Mortal Kombat 11 ещё не готовы представить продолжение

Многие ждали на прошедшей The Game Awards анонс следующей части Mortal Kombat. Его так и не случилось, а создатель серии Эд Бун рассказал, почему игру так и не представили.
По словам Буна, NetherRealm просто ещё не готова анонсировать файтинг. Видимо, разработка находится на ранней стадии, о чём в августе говорил инсайдер и журналист Джефф Грабб. Также Бун отметил, что ему приятно, насколько игроки ждут следующую Mortal Kombat.
Я очень признателен вам за такой энтузиазм по нашей следующей игре, и я не могу дождаться, когда мы её анонсируем. Но пока мы не готовы. Есть множество важных моментов, поэтому их следует соблюдать.
В 2022 году франшизе Mortal Kombat исполнится 30 лет. Вероятно, анонс новой части состоится как раз в юбилей, однако об этом пока не говорят даже инсайдеры. Последняя часть серии, Mortal Kombat 11, вышла в 2019 году и получила положительные отзывы от игроков и критиков.
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