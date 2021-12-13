Том Холланд позаимствовал приём из игры «Человек-паук» в «Нет пути домой»
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Пресс-тур фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в самом разгаре, и авторы продолжают делиться новыми деталями из проекта. Так, у Тома Холланда спросили, играл ли он в «Человека-паука» от студии Insomniac. Актёр ответил утвердительно и рассказал, что кое-что из игры они перенесли в грядущий фильм.
Да, я играл в неё, и она мне очень понравилась. Sony очень любезно отправила нашей съёмочной команде PS5 с копией игры. Игра замечательная, особенно полёты на паутине, они сделаны очень хорошо. И мы даже перенесли в фильм один приём, получилось очень круто.
Ранее Холланд также встретился с футбольными звёздами — Килианом Мбаппе и Лионелем Месси. Он даже сфотографировался в костюме «Паучка» в раздевался клуба «ПСЖ».
Премьера «Человек-паук: Нет пути домой» состоится уже совсем скоро — 15 декабря.
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