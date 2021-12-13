Ёлка Nintendo. Фанат создал новогодние игрушки по Mario и The Legend of Zelda

Уже совсем скоро начнутся новогодние праздники. Люди украшают свои дома и наряжают ёлки, одним из таких стал пользователь Reddit под ником salemboop7. Он буквально создал «ёлку Nintendo».
Фанат украсил своё рождественское дерево игрушками по Mario, The Legend of Zelda и другим играм японской компании. На ёлке можно увидеть шары с Марио и небольшие фигурки с персонажем. В самом низу лежат яркие ткани с героями The Legend of Zelda, Боузером, Луиджи и другими персонажами. На самом верху красуется суперзвезда.
По словам автора, некоторые фигурки он купил, однако суперзвезду и большую часть украшений создал сам, потому что ему нравится заниматься подобным. Аудитория в комментариях оценила такую ёлку, отметив, что создатель — настоящий фанат Nintendo.
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