В популярных мирах Roblox скоро появится первая реклама

Компания Bidease совместно с рекламной платформой Anzu.io заключили сотрудничество с создателями самых популярных виртуальных миров Roblox.

Благодаря данному партнёрству крупные рекламодатели теперь смогут размещать динамические баннеры в Roblox. Аудитория проекта насчитывает более 200 млн пользователей, примерно половине из которой ещё нет 13 лет. Каждое размещение сперва будет просматривать отдел модерации, и только потом баннер появится в разных игровых мирах.

По словам представителей компаний, это очередной шаг в сторону метавселенных. Благодаря разнообразным мирам Roblox, пользователи смогут оценивать те или иные предложения и взаимодействовать с ними. А компании получат данные об успешности рекламных интеграций и смогут отслеживать вовлечённость пользователей в их идеи.

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