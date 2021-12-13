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Популярный стример Shroud не считает стриминг работой

Популярный стример Shroud не считает стриминг работой
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Бывший профессиональный игрок в CS:GO, а ныне популярный стример на Twitch под ником Shroud поделился своим мнением на тему стриминга. Во время одной из трансляций он ответил пользователю в чате на тему его возвращения на про-сцену. По словам Shroud, он не собирается возвращаться, потому что для этого нужно много работать. А «работа — это отстой».

Вы, ребята, должны кое-что понять. Я не люблю работать. Вот почему я стримлю. Работа — отстой. Если что-то в теории заставит меня работать и совершать какие-то усилия, то я, скорее всего, не буду этого делать.

Стриминг — это работа? Нет, это не труд. Я же сижу здесь и ничего не делаю. Я буквально ничего не делаю.

После этого в чате пользователи отметили, что у Shroud есть линейка собственного мерча и для её выпуска стример наверняка прикладывал какие-то усилия. На что он ответил, что просто говорил «Да» или «Нет» в нужные моменты — и больше ничего.

Дискуссии по поводу стриминга не затихают уже довольно давно. Многие стримеры рассказывают пользователям, что вести трансляции — такой же труд, как и на работе. Ведь им нужно соблюдать расписание, следить за собой, и в особенности — за своей речью. А много разговаривать на протяжении долгих часов действительно тяжело. Однако есть и такие как Shroud — они считают стриминг чуть ли не отдыхом и с удовольствием проводят время.

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