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В Minecraft Java появилась опасная уязвимость. Как обезопасить себя?

В Minecraft Java появилась опасная уязвимость. Как обезопасить себя?
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Разработчики Minecraft из студии Mojang объявили, что нашли в Java-версии игры критическую уязвимость, которая потенциально очень опасна. Проблему почти решили, однако авторы всё равно призывают геймеров соблюдать бдительность.

Под угрозой оказались устройства игроков, к которым могут получить доступ злоумышленники. Хакеры получают доступ через эксплойт в библиотеке log4j. Самые уязвимые версии Minecraft — 1.7, 1.8, 1.9 и 1.16. Версии новее менее уязвимы для злоумышленников, однако опасаться всё равно стоит.

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Разработчики советуют перезапустить лаунчер и проверить его на наличие обновлений, поскольку это поможет решить проблему. Однако если вы играете на версии 1.16, то авторы рекомендуют пока не запускать игру. Следить за обновлениями можно в социальных сетях Mojang.

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