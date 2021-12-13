В GTA Online появятся новые треки Eminem и Busta Rhymes

15 декабря в GTA Online выйдет дополнение «Контракты». Это полноценное сюжетное расширение, которое продолжит историю Франклина из сюжетной кампании самой GTA 5.

История крутится вокруг музыкальных новинок Доктора Дре (он тоже появится), которые загружены в смартфон рэпера — однако его украли и игрокам предстоит вернуть его. Вместе с этим в сетевой боевик добавят музыку известного музыканта. Один из будущих треков и продемонстрировал Дре — в маленьком фрагменте он исполняет вместе с Eminem.

Помимо него в дополнении также появится музыка Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson .Paak и DJ Pooh. Полный список будет опубликован 15 декабря, когда выйдет дополнение.

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