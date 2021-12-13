Том Харди может появиться в «Матрице: Воскрешение» с камео

Уже 15 декабря состоится премьера ленты «Матрица: Воскрешение». Актёры блокбастера активно дают интервью и рекламируют картину. И вот Джессика Хенвик, которая сыграла персонажа по имени Багс, рассказала о возможном появлении Тома Харди.

Хенвик дала интервью изданию Den of Geek. Так сложилось, что во время съёмок второй части «Венома» в Сан-Франциско параллельно снимали «Матрицу: Воскрешение». В этот промежуток времени Хенвик познакомилась с Харди и он якобы попал в блокбастер.

В фильме может появиться сцена, когда мы с Томом Харди бежим на заднем плане. Не знаю, попадёт ли это в финальную версию.

«Матрица: Воскрешение» расскажет о том, как Нео и Тринити вновь попадут в Матрицу и столкнутся с её опасностями. Главные роли сыграли Киану Ривз, Керри-Энн Мосc, Кристина Риччи, Джонатан Грофф и другие.

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