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Профессиональные ремесленники сделали доспехи Саурона из «Властелина колец»

Профессиональные ремесленники сделали доспехи Саурона из «Властелина колец»
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Студия Weta Workshop, известная работой с реквизитом и спецэффектами, создала полноразмерные доспехи антагониста «Властелина колец» по имени Саурон.

По словам ремесленников, они создали броню злодея ещё 20 лет назад по концептам Джона Хоу. Один из сотрудников — Стю Джонсон — вручную обрабатывал металлические листы, чтобы сделать точную копию доспехов. Затем он закалял их элементы с помощью серной кислоты и придавал броне затхлый вид.

В комментариях пользователи высоко оценили работу студии и отметили, что хотели бы облачиться в доспехи. Саурон — главный антагонист франшизы «Властелин колец», который был представлен в виде духа со своей башней с большим оком. Персонаж также появлялся в играх по франшизе.

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