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Авторы PUBG раздадут подарки всем — и владельцам игры, и новичкам

Авторы PUBG раздадут подарки всем — и владельцам игры, и новичкам
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Недавно стало известно, что PUBG: Battlegrounds перейдёт на условно-бесплатную модель распространения уже 12 января. В честь этого разработчики запустили сайт с бесплатной предварительной регистрацией.

Какие ещё можно получить подарки?

  • Рюкзак «Автоспорт»
  • Футболка «Автоспорт»
  • Купон на ячейку шаблона
  • Железный ящик G-Coin

Также Krafton заявила, что подарит презенты и тем, у кого уже куплена игра. В число наград войдут семь косметических предметов, доступ к уникальным полям сражений и дополнительный функционал вроде Battlegrounds Plus с улучшенной прокачкой аккаунта.

Награды действуют для игроков на всех платформах: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Переходом на условно-бесплатную модель распространения авторы смогут нарастить аудиторию и конкурировать с другими играми, включая Fortnite и Call of Duty: Warzone.

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