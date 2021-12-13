Авторы PUBG раздадут подарки всем — и владельцам игры, и новичкам

Недавно стало известно, что PUBG: Battlegrounds перейдёт на условно-бесплатную модель распространения уже 12 января. В честь этого разработчики запустили сайт с бесплатной предварительной регистрацией.
Какие ещё можно получить подарки?
- Рюкзак «Автоспорт»
- Футболка «Автоспорт»
- Купон на ячейку шаблона
- Железный ящик G-Coin
Также Krafton заявила, что подарит презенты и тем, у кого уже куплена игра. В число наград войдут семь косметических предметов, доступ к уникальным полям сражений и дополнительный функционал вроде Battlegrounds Plus с улучшенной прокачкой аккаунта.
Награды действуют для игроков на всех платформах: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Переходом на условно-бесплатную модель распространения авторы смогут нарастить аудиторию и конкурировать с другими играми, включая Fortnite и Call of Duty: Warzone.
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